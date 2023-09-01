У матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи луганська "Зоря" приймала чеську "Славію".

Господарям необхідно було ліквідувати гандикап у 2 м'ячі, отриманий у першому матчі у Празі (0:2). І до кінця першого тайму вони виконали "домашнє завдання" – голи на рахунку Данила Алефіренка та Дениса Антюха – 2:0.

Проте Матей Юрасек, який вийшов на заміну у другому таймі, своїм голом на 83-й хвилині вивів "Славію" в груповий турнір Ліги Європи – 2:1.

А "Зоря" продовжить свій єврокубковий шлях у Лізі конференцій УЄФА.