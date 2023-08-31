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Збірна України на старті Євроволея-2023 поступилася Словенії

Українці не змогли взяти реванш за поразку у чвертьфіналі ЧС.

Збірна України на старті Євроволея-2023 поступилася Словенії
Фото: en.volleyballworld.com

Стартовий матч на чемпіонаті Європи-2023 з волейболу чоловіча збірна України проводила проти Словенії та поступилася – 1:3 (25:23, 22:25, 20:25, 20:25).

Нагадаємо, з аналогічним рахунком підопічні Угіса Крастіньша поступилися словенцям на чемпіонаті світу-2023. Як і в Любляні, українці виграли стартовий сет, але програли три наступні.

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Найрезультативнішим гравцем матчу став український діагональний Василь Тупчий, який набрав 23 очки.

Чемпіонат Європи відбувається в Італії, Болгарії, Північній Македонії та Ізраїлі.

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