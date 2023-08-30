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Жіноча збірна України з пляжного футболу увійшла у топ-3 світового рейтингу

Чоловіча українська команда посідає 16-те місце у рейтингу BSWW.

Жіноча збірна України з пляжного футболу увійшла у топ-3 світового рейтингу
Фото: beachsoccer.com

Жіноча збірна України з пляжного футболу вперше у своїй історії ввійшла в чільну трійку рейтингу національних команд Всесвітньої організації пляжного футболу (BSWW), повідомляє sport.ua.

BSWW оновила рейтинг чоловічих та жіночих збірних. Чоловіча й жіноча збірні України змінили свої позиції.

Жіноча збірна України в травні 2023 року посідала у світовому рейтингу BSWW п'яте місце. Нині ж підопічні Юрія Клименка набрали 874 бали й уперше в історії ввійшли в топ-3. "Синьо-жовті" відстають від Англії на 207 пунктів. Лідирує - збірна Іспанії.

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У свою чергу, підопічні Миколи Костенка й Олександра Корнійчука, які в травні 2023 року були на 15-му місці світового рейтингу, тепер посідають 16-ту сходинку, відстаючи від Уругвая на 51 пункт.

Наступним офіційним турніром цього року як для чоловічої, так і для жіночої збірної України стане розіграш Євроліги в італійському Альгеро (19–24 вересня).

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