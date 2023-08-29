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Промоутер Джошуа визнав удар Дюбуа в бою з Усиком, як нелегітимний

Едді Гірн однозначно назвав удар у 5-му раунді ударом нижче за пояс.

Промоутер Джошуа визнав удар Дюбуа в бою з Усиком, як нелегітимний
Едді Гірн
Фото: Комерсантъ

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн висловив свою думку щодо дискусійного удару Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді бою з 

чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександом Усиком (21-0, 14 KO).

Промоутер колишнього суперника Усика, ексчемпіона світу Ентоні Джошуа впевнений, що того удару було завдано нижче пояса.

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"Увесь кулак був нижче за пупок, нижні кісточки пальців - набагато нижче. Дюбуа влучив у бандаж Усика - це удар нижче пояса", - написав Гірн в Instagram.

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