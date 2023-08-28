У ніч на 27 серпня у польському Вроцлаві пройшов вечір боксу, головною подією якого став поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександом Усиком (21-0, 14 KO) і вже ексчемпіоном WBA (Regular) Даніелєм Дюбуа (20-2, 18 KO).

Бій завершився перемогою Усика технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Але після закінчення поєдинку виник дискус щодо епізоду, що стався чотирма раундами раніше.

Британець завдав щільного удару в район поясу суперника, після якого українець опинився на канвасі.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Сам Олександр заявив, що зміг би продовжити бій, якби рефері почав відраховувати нокдаун. За його словами, він би піднявся і зумів би відстояти, адже британець би на нього одразу б накинувся.

"Якщо ти хочеш відчути цей удар, я мушу тебе вдарити. Але я не можу цього зробити, тому що у мене немає наміру робити людині боляче. Послухайте, можна зазнати удару по животу, по печінці, але коли летить нижче, всередині ніби що-то горить, просто боляче, треба перетерпіти і іти далі.

Що було б, якби рефері відкрив рахунок? Я думаю, що я витерпів би. Було б дуже боляче, Даніель одразу кинувся б добивати мене. Але я думаю, що вийшов би із цієї ситуації", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out. Підписуйтесь на наш Youtube канал

До речі, Дюбуа

вважає, що той удар був легальним.

"Я не думаю, що це був удар нижче за пояс. Мене обдурили, позбавивши перемоги", - заявив британець.

Вторить йому його промоутер Френк Воррен.

"Не потрібно ніяких слізливих речей. Все що ми хотіли, це справедливості, але ми цього не отримали. Я сказав, що буде далі. Я впевнений, що справа буде розглянута. Поєдинок або оголосять таким, що не відбувся, або призначать негайний реванш", - зазначив функціонер.

Додамо, що стали відомі суддівські записки бою Усик – Дюбуа. На момент його зупинки впевнено лідирував Олександр. Всі три судді віддали перевагу українцю – 78-73, 79-72, 79-72.