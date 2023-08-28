У ніч на 27 серпня у польському Вроцлаві пройшов вечір боксу, головною подією якого став поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександом Усиком (21-0, 14 KO) і вже ексчемпіоном WBA (Regular) Даніелєм Дюбуа(20-2, 18 KO).
Бій завершився перемогою Усика технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Але після закінчення поєдинку виник дискус щодо епізоду, що стався чотирма раундами раніше.
Британець завдав щільного удару в район поясу суперника, після якого українець опинився на канвасі.
Сам Олександр заявив, що зміг би продовжити бій, якби рефері почав відраховувати нокдаун. За його словами, він би піднявся і зумів би відстояти, адже британець би на нього одразу б накинувся.
"Якщо ти хочеш відчути цей удар, я мушу тебе вдарити. Але я не можу цього зробити, тому що у мене немає наміру робити людині боляче. Послухайте, можна зазнати удару по животу, по печінці, але коли летить нижче, всередині ніби що-то горить, просто боляче, треба перетерпіти і іти далі.
Що було б, якби рефері відкрив рахунок? Я думаю, що я витерпів би. Було б дуже боляче, Даніель одразу кинувся б добивати мене. Але я думаю, що вийшов би із цієї ситуації", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.
До речі, Дюбуа
вважає, що той удар був легальним.
"Я не думаю, що це був удар нижче за пояс. Мене обдурили, позбавивши перемоги", - заявив британець.
Вторить йому його промоутер Френк Воррен.
"Не потрібно ніяких слізливих речей. Все що ми хотіли, це справедливості, але ми цього не отримали. Я сказав, що буде далі. Я впевнений, що справа буде розглянута. Поєдинок або оголосять таким, що не відбувся, або призначать негайний реванш", - зазначив функціонер.
Додамо, що стали відомі суддівські записки бою Усик – Дюбуа. На момент його зупинки впевнено лідирував Олександр. Всі три судді віддали перевагу українцю – 78-73, 79-72, 79-72.