Українки дізналися суперниць в основній сітці US Open-2023

Світоліна, Калініна, Костюк, Цуренко та Байндль стартують з першого раунду.

Провідні українські тенісистки дізналися своїх суперниць у першому раунді основної сітки US Open-2023, повідомляє sportarena.com.

26-та ракетка світового рейтингу Еліна Світоліна, півфіналістка US Open-2019, зіграє з представницею Німеччини Анною-Лєною Фрідзам.

Друга ракетка України Ангеліна Калініна зіграє з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо. Нагадаємо, раніше українка знялася з турніру WTA 250 у Клівленді.

Найстатусніша суперниця – у Марти Костюк. Їй протистоятиме №4 рейтингу WTA Єлена Рибакіна з Казахстану.

Леся Цуренко зустрінеться з канадкою Б’янкою Андреєску, а Катерина Байндль – з Анною Кароліною Шмідловою зі Словаччини.

До п’ятьох представниць України може приєднатися шоста – Даяна Ястремська. За право потрапити в основну сітку турніру вона побореться з румункою Єленою-Габріелою Русе.

Відкритий чемпіонат США пройде з 28 серпня по 10 вересня. Призовий фонд становитиме 65 млн доларів.