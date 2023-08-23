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Ястремська, Стародубцева і Завацька різнопланово стартували в кваліфікації US Open-2023

Основний турнір проходитиме з 28 серпня по 10 вересня.

Ястремська, Стародубцева і Завацька різнопланово стартували в кваліфікації US Open-2023
Даяна Ястремська
Фото: EPA/UPG

Чотири українські тенісистки Даяна Ястремська (WTA 111), Дар'я Снігур (WTA 125), Катаріна Завацька (WTA 188) та Юлія Стародубцева (WTA 201) для участі в основному турнірі US Open-2023 повинні пройти сито кваліфікації.

У стартовому раунді кваліфікації Ястремська в двох сетах досить легко здобула перемогу над британкою Гезер Вотсон – 6:3, 6:2.

Суперницею Даяни в півфіналі відбору стане канадка Ежені Бушар.

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А ось Завацька не змогла подолати бар'єр першого раунду, програвши також у двох партіях, але у запеклій боротьбі Анні Бондар із Угорщини - 6:7(2-7), 4:6.

Перший раунд також не змогла подолати Стародубцева. Українка у трьох сетах програла швейцарці Селін Наєф – 7:5, 4:6, 4:6.

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