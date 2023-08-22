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"Бешикташ" перед матчем із "Динамо" купив гравця московського ЦСКА

Бахтіяр Зайнутдінов змінив Москву на Стамбул.

"Бешикташ" перед матчем із "Динамо" купив гравця московського ЦСКА
Бахтіяр Зайнутдінов
Фото: bjk.com.tr

Суперник київського "Динамо" за раундом плей-оф Ліги конференцій УЄФА стамбульський "Бешикташ" на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер атакуючого хавбека московського ЦСКА Бахтіяра Зайнутдінова.

Контракт із 25-річним гравцем збірної Казахстану розрахований на чотири роки.

Сума трансферу не повідомляється. Але, за інформацією ЗМІ, йдеться про 4,5 млн євро. У складі національної команди Зайнутдінов провів 30 матчів і забив 12 голів.

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Нагадаємо, перший матч між "Динамо" і "Бешикташем" відбудеться вже післязавтра, 24 серпня.

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