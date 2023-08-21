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В УПЛ зіграв перший легіонер із Гваделупи

Хавбек "Руху" Анже Плюмен став представником 78 країни далекого зарубіжжя в УПЛ.

В УПЛ зіграв перший легіонер із Гваделупи
Анже Плюмен
Фото: ФК "Рух"

У поєдинку з "Колосом" (1:1) у складі "Руху" дебютував у чемпіонатах України 28-річний півзахисник збірної Гваделупи Анже Плюмен.

Він став гравцем 78-ї країни далекого зарубіжжя, чиї представники виступали в УПЛ, у тому числі 9-ї – з Північної та Центральної Америки, повідомляє sport.ua.

До речі, Плюмен розширив географію представництва «далеких» легіонерів у "Руху" до 9 країн, з яких три – з Європи (Ісландія, Сербія, Словенія), по 2 – з Африки (Гана, Нігерія), Південної Америки (Аргентина, Бразилія) та КОНКАКАФ (Гваделупа, США).

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