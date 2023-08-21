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Кучер подав у відставку з посади головного тренера "Дніпра-1"

Про це фахівець заявив на післяматчевій пресконференції.

Кучер подав у відставку з посади головного тренера "Дніпра-1"
Олександр Кучер
Фото: scdnipro1.com.ua

У рамках четвертого туру чемпіонату України "Оболонь" у гостях перемогла "Дніпро-1" – 2:1.

Цей матч, судячи з усього, став останнім для наставника дніпрян Олександра Кучера на чолі клубу, повідомляє isport.ua.

Український фахівець заявив на післяматчевій пресконференції, що подає у відставку.

"Хочу подякувати всім. Я подаю у відставку разом з тренерським штабом. Провину за ті результати, які ми показуємо останнім часом, я беру на себе. Всім дякую", - заявив Кучер.

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Нагадаємо, разом із Кучером дніпровський клуб минулого сезону став віцечемпіоном УПЛ.

Зараз "Дніпро-1" посідає 11-е місце у турнірній таблиці, за однієї пропущеної гри.

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