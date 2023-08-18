"Дніпро-1" у Кошице зустрівся зі "Славією" в рамках матча-відповіді третього квалаїфікаціонного раунду Ліги Європи.

Після першого поєдинку (0:3) дніпрянам необхідно було диво, щоб пройти до наступного раунду турніру. І промінь надії блиснув для них на 45+2 хвилині, коли Валентин Рубчинський відкрив рахунок у матчі – 1:0.

Але цей промінь світив недовго. На 52-й хвилині Вацлав Юречка не лише зрівняв рахунок у поєдинку, а й остаточно заспокоїв обидві команди – 1:1.

За підсумками двох зустрічей "Дніпро-1" вилетів до Ліги конференцій.

Зазначимо, це буде вже третій турнір єврокампанії-2023/24 підопічних Олександра Кучера.

Нагадаємо, "Дніпро-1" стартував із другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Але й у Лізі конференцій український клуб може не затриматись, якщо не виграє раунд плей-оф у словацького "Спартака" (Трнава).

Матчі відбудуться 24 серпня та 31 серпня.