Визначився суперник баскетбольної збірної України з півфіналу плей-оф прекваліфікації Олімпіади-2024

Чоловіча збірна України з баскетболу отримала суперника по півфіналу прекваліфікації Олімпійських ігор-2024.

У плей-оф наша національна команда зіграє проти збірної Хорватії, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України ФБУ).

В своєму заключному матчі групи D хорватська збірна перемогла Нідерланди з рахунком 89:81. Груповий раунд хорвати пройшли без поразок, здолавши також Бельгію (86:55) та Швецію (99:67).

Нагадаємо, збірна України посіла друге місце у групі С.

Півфінальний матч між збірними України та Хорватії відбудеться у п'ятницю, 18 серпня.