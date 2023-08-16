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Збірна України з баскетболу посіла друге місце у групі прекваліфікації Олімпіади-2024

Українці у заключному матчі поступилися туркам.

Збірна України з баскетболу посіла друге місце у групі прекваліфікації Олімпіади-2024
Фото: ФБУ

Напередодні у Стамбулі відбувся третій матч групи С баскетбольної прекваліфікації Олімпіади-2024, у якому зустрілися чоловічі збірні України та Туреччини.

Матч завершився перемогою господарів - 85:72 (25:25, 24:16, 21:14, 15:17).

Обидві команди ще за підсумками другого туру гарантували собі місце в плей-оф, а тому цей матч визначав лише те, хто займе перше місце квартету, а хто - друге.

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Таким чином, у плей-оф збірна України зустрінеться з переможцем групи D, яким з великою ймовірністю стане збірна Хорватії.

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