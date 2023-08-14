Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСпорт

Україна не поїде на Олімпіаду-2024, якщо Росія та Білорусь виступатимуть під своїми прапорами, - Гутцайт

Президент НОК зробив заяву.

Україна не поїде на Олімпіаду-2024, якщо Росія та Білорусь виступатимуть під своїми прапорами, - Гутцайт
Вадим Гутцайт
Фото: Facebook

Міністр молоді та спорту України, а також президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що Україна не візьме участі в Олмпійських іграх-2024 у разі допуску на змагання спортсменів із Росії та Білорусі під своїми прапорами.

“Наші спортсмени мають бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на церемонії відкриття, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу країну, щоб у світі побачили, що Україна є, була і буде.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Ми не звертаємо уваги на цих спортсменів (росіян і білорусів, прим. – LB.ua), тому що для нас взагалі незрозуміло, хто ці спортсмени, бо вони під нейтральним прапором. Якщо росія та білорусь виступатимуть під своїми прапорами – ми не братимемо участі у цій Олімпіаді”, - цетує Гутцайта sportarena.com.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies