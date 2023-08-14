Україна не поїде на Олімпіаду-2024, якщо Росія та Білорусь виступатимуть під своїми прапорами, - Гутцайт

Міністр молоді та спорту України, а також президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що Україна не візьме участі в Олмпійських іграх-2024 у разі допуску на змагання спортсменів із Росії та Білорусі під своїми прапорами.

“Наші спортсмени мають бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на церемонії відкриття, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу країну, щоб у світі побачили, що Україна є, була і буде.

Ми не звертаємо уваги на цих спортсменів (росіян і білорусів, прим. – LB.ua), тому що для нас взагалі незрозуміло, хто ці спортсмени, бо вони під нейтральним прапором. Якщо росія та білорусь виступатимуть під своїми прапорами – ми не братимемо участі у цій Олімпіаді”, - цетує Гутцайта sportarena.com.