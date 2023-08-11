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Ястремська пробилася до фіналу турніру WTA 125 в Польщі

Даяна в очікуванні суперниці з фінального матчу.

Ястремська пробилася до фіналу турніру WTA 125 в Польщі
Даяна Ястремська
Фото: EPA/UPG

Даяна Ястремська (№149 WTA) пробилася до фіналу одиночного розряду на турнірі WTA 125 у польських Козерках.

У матчі 1/2 фіналу українка здобула важку перемогу над Зейнеп Сонмез (№193 WTA) із Туреччини - 7:6 (7-2), 6:4.

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Це перший за півтора року фінал для Даяни на турнірах WTA. Востаннє вона доходила до цієї стадії у березні 2022 року – у Ліоні.

У матчі за трофей Даяна зіграє з переможницей поєдинку Майя Хвалінська (Польща)/ Грет Міннен (Бельгія).

Всього в активі Ястремської три перемоги на турнірах WTA. Востаннє вона вигравала турнір WTA у травні 2019 року в Страсбурзі.

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