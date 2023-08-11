Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував поразку киян у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА від грецького "Аріса" (0:1).

"Аріс" заслужив цю перемогу, яку вони забезпечили собі у другій частині другого тайму. Сьогоднішня гра була рівною, ми занадто пізно почали грати для того, щоб забити – лише після того, як пропустили. Розраховували, що суперник виходитиме із зон, що дасть нам простір. Їм вдалося забити з пенальті. Але попереду ще один матч у Бухаресті.

Також хочу відзначити уболівальників, які підганяли свою команду уперед. На жаль, ми не можемо грати із уболівальниками – лише контрольні матчі. Тому така підтримка була для нас сюрпризом, ми відчували тиск. Якби ми вдома теж могли грати із глядачами...", - цетує Луческу клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Господарі грали, перш за все, для того, аби забити. Вони також добре діяли у захисті, їм вдавалося робити своєрідні коридори та в той же час не давати нашим футболістам можливості відзначитися. Перед грою я очікував, що "Аріс" гратиме у більш атакуючий футбол, але вони цього не зробили, натомість вичікували та заробили пенальті.

Вони мали нагоди, щоб відзначитися ще двічі. У першому таймі їх не було, а ось у другому було достатньо. В основному, через лівий фланг, де Ярмоленко не йшов за Феррарі, той робив багато дуже небезпечних проходів, і після цього суперник міг забити. Але до цього призводили наші помилки", - зазначив румунський фахівець.