"Динамо" проведе домашній матч у Лізі конференцій УЄФА у Румунії, - Луческу

Головний тренер "Динамо" Мирча Луческу розповів про те, де кияни проведуть відбірковий поєдинок Ліги конференцій УЄФА.

За словами румунського фахівця, свій домашній матч третього раунду кваліфікації єврокубкового турніру "біло-сині" зіграють у Румунії.

"Вирішено. Ми гратимемо на "Джулешті" (стадіон бухарестського "Рапіда" – прим., - LB.ua) в Європі", - цетує Луческу Gazeta Sporturilor. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зазначимо, що суперника "Динамо" ще не визначено. Київський клуб зіграє з переможцем протистояння між грецьким "Арісом" та "Арарат-Вірменія". Перша гра команд у Єревані завершилася внічию – 1:1.