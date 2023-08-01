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"Динамо" проведе домашній матч у Лізі конференцій УЄФА у Румунії, - Луческу

Кияни визначились із домашньою ареною на єврокубки.

"Динамо" проведе домашній матч у Лізі конференцій УЄФА у Румунії, - Луческу
Мирча Луческу
Фото: gsp.ro

Головний тренер "Динамо" Мирча Луческу розповів про те, де кияни проведуть відбірковий поєдинок Ліги конференцій УЄФА.

За словами румунського фахівця, свій домашній матч третього раунду кваліфікації єврокубкового турніру "біло-сині" зіграють у Румунії.

"Вирішено. Ми гратимемо на "Джулешті" (стадіон бухарестського "Рапіда" – прим., - LB.ua) в Європі", - цетує Луческу Gazeta Sporturilor.

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Зазначимо, що суперника "Динамо" ще не визначено. Київський клуб зіграє з переможцем протистояння між грецьким "Арісом" та "Арарат-Вірменія". Перша гра команд у Єревані завершилася внічию – 1:1.

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