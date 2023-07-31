Українська "художниця" виграла дві золоті медалі на Універсіаді-2023

Українка Христина Погранична завоювала дві золоті медалі в художній гімнастиці на Всесвітній Універсіаді-2023 в Ченду (Китай).
У вправах з обручем студентка Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського показала результат 32,200, а зі стрічкою - 29,300.
Всесвітня універсіада. Художня гімнастика.
Вправи з обручем.
- Христина Погранична (Україна) - 32,200
- Зохра Агамірова (Азербайджан) - 31,800
- Ельжана Танієва (Казахстан) - 31,300.
Вправи зі стрічкою.
- Христина Погранична (Україна) - 29,300
- Ельжана Танієва (Казахстан) - 29,150
- Зохра Агамірова (Азербайджан) - 29,150.