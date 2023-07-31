Українська "художниця" виграла дві золоті медалі на Універсіаді-2023

Христина Погранична стала кращою у вправах з обручем та зі стрічкою.

Українка Христина Погранична завоювала дві золоті медалі в художній гімнастиці на Всесвітній Універсіаді-2023 в Ченду (Китай).

У вправах з обручем студентка Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського показала результат 32,200, а зі стрічкою - 29,300.

Всесвітня універсіада. Художня гімнастика.

Вправи з обручем.

Христина Погранична (Україна) - 32,200 Зохра Агамірова (Азербайджан) - 31,800 Ельжана Танієва (Казахстан) - 31,300. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Вправи зі стрічкою.