Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
ГоловнаСпорт

Українська "художниця" виграла дві золоті медалі на Універсіаді-2023

Христина Погранична стала кращою у вправах з обручем та зі стрічкою.

Українська "художниця" виграла дві золоті медалі на Універсіаді-2023
​Христина Погранична
Фото: УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Українка Христина Погранична завоювала дві золоті медалі в художній гімнастиці на Всесвітній Універсіаді-2023 в Ченду (Китай).

У вправах з обручем студентка Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського показала результат 32,200, а зі стрічкою - 29,300.

Всесвітня універсіада. Художня гімнастика.

Вправи з обручем.

  1. Христина Погранична (Україна) - 32,200
  2. Зохра Агамірова (Азербайджан) - 31,800
  3. Ельжана Танієва (Казахстан) - 31,300.
    Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Вправи зі стрічкою.

  1. Христина Погранична (Україна) - 29,300
  2. Ельжана Танієва (Казахстан) - 29,150
  3. Зохра Агамірова (Азербайджан) - 29,150.
    Раніше Погранична виграла "срібло" Універсіади в багатоборстві.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies