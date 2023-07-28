Ольга Харлан рішенням МОК кваліфікована до участі в Олімпіаді, - Гутцайт

Українська фехтувальниця Ольга Харлан візьме участь в Олімпіаді-2024 в Парижі.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

“Попри весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, наполегливо працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат”, - наголосив міністр.

Гутцайт зазначив, що наразі триває робота по зняттю “чорної картки” для подальших змагань Харлан.

Також міністерство працює над недопущенням аналогічних ситуацій в інших видах спорту.

Фото: Вадим Гутцайт

Раніше президент Національної федерації фехтування України (НФФУ) Михайло Ілляшев повідомив, що Ольга Харлан не буде допущена до участі на ЧС-2023 у Мілані. Під питанням залишається участь Ольги у командній першості в Італії.