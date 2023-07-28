Продивус знову став головою ФБУ - Шевченко закликав правоохоронців розібратися

У Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців України помінявся глава Федерації боксу України, повідомляє xsport.ua.

Замість Кирила Шевченка там значиться колишній голова організації Володимир Продивус.

У свою чергу Шевченко заявив, що це рішення реєстратора було незаконним.

"Це – нонсенс. Продивус виграв лише перший господарський суд, на який було подано апеляцію, яку він програв. Є підстави припускати, що хтось узяв хабар, як і в суді, та ухвалює незаконні рішення.

Цей "президент", який не з'являвся майже рік в Україні, де йде війна і братається з Кремльовим (президент Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов, - прим. LB.ua), продовжує претендувати на якусь владу та діяти проти закону.

Це рішення не може бути законним, адже після господарського суду, де було подано апеляцію, Продивус не міг влізти у реєстрацію Мін'юсту. На цих підставах реєстрація не може бути чесною та законною. Отже, хтось незаконно вніс зміни до реєстрації та допоміг Продивусу. Від імені Федерації боксу України ми просимо звернути на це увагу усі правоохоронні органи України", – цетує Шевченка видання.

Нагадаємо, що 21 червня 2022 року у держреєстрі Продивуса змінив Шевченко. Потім колишній нардеп подав позов до суду на це рішення.

19 липня 2023 року Північний апеляційний господарський суд визнав рішення реєстратора протиправним та скасував його.