Андрій Стріхарський: у Черкасах розпочинається Чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат

У Черкасах сьогодні, 12 червня, розпочинається чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат. Змагання організовує Федерація боксу України, за сприяння народного депутата та віцепрезидента федерації Андрія Стріхарського.

Про це Андрій Стріхарський повідомив у Facebook.

Чемпіонат триватиме до 18 червня.

За словами Андрія Стріхарського, у змаганнях візьмуть участь близько 450 спортсменів із 24 областей України, юнаки та дівчата 2009-2010 років народження.

Переможці чемпіонату зможуть представляти Україну на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів, які пройдуть у місті Плоєшть (Румунія) з 19 по 31 липня 2023 року.

Політик наголосив, що такі змагання згуртовують молодь, дають змогу відчути настрій боротьби та перемоги.

"Це важливо для спортсменів, які вкладають час та сили в тренування, щоб вийти на ринг та перемогти. І це важливо для виховання характеру переможця, який наш український народ доводить кожного дня на фронті та в тилу", — наголосив Андрій Стріхарський.

Серед організаторів та спонсорів турніру також Федерація боксу Черкащини, БФ “Злагода Життя”, “Еконія”, LNZ Group, “Бон Буассон”, “Формула смаку”, “Волошкове поле”, “ВиЧЕрпно”.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Стріхарський з гуманітарною місією відвідав тергромади Черкащини та зустрівся з її найстаршими жителями.

Також раніше Андрій Стріхарський заявляв, що спортсменам країни-агресора треба заборонити брати участь в Олімпійських іграх.