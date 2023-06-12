Перед ювілейним матчем збірної Німеччини Ребров дав пресконференцію

Напередодні товариського матчу з командою Німеччини головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров дав пресконференцію.

"Насамперед дуже важливо підготуватися до офіційних поєдинків. Для України в будь-якій грі стоїть питання результату. Але ми не маємо багато часу, тож будемо розглядати цю зустріч як підготовку до офіційних матчів.

Коли ми приїхали у Бремен, я пригадав, що вже був тут. Але, гадаю, стадіон був іншим. Кожне місто в Німеччині має футбольний стадіон. Тут усі живуть футболом. Тож дуже цікаво й важливо грати в атмосфері такого рівня. Я впевнений, що завтра буде повний стадіон, який підтримуватиме як німецьку збірну, так і нашу.

Ми всі віримо в те, що зможемо кваліфікуватися (на Євро-2024, - прим. LB.ua). Ми маємо дуже важку групу, ми вже розпочали виступ у ній. Знову ж таки, важливо, що ми представляємо Україну в Європі. Дуже важливо концентруватися на кожному матчі, намагатися в кожній грі брати очки, рухатися крок за кроком", - цетує Реброва пресслужба УАФ.

Нагадаємо, матч проти Німеччини збірна України проведе сьогодні в Бремені на "Везерштадіоні". Це буде благодійний товариський поєдинок, який стане 1000-м в історії Бундестіму (початок — о 19.00 за київським часом).