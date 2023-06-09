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Завацька не змогла вийти в чвертьфінал на турнірі WTA у Хорватії, програвши другій сіяній

Далі пішла Жасмін Паоліні.

Завацька не змогла вийти в чвертьфінал на турнірі WTA у Хорватії, програвши другій сіяній
Катаріна Завацька

Українка Катаріна Завацька (№218 WTA) в 1/8 фіналу турніру WTA 125 у хорватському місті Макарска у трьох сетах зазнала поразки від другої сіяної Жасмін Паоліні з Італії (№53 WTA) - 2:6, 6:4, 6:7(10-12).

Зазначимо, що українка не реалізувала 5 матчболів.

Поєдинок тривав майже 3 години.

Це була третя зустріч тенісисток, ітілійка вийшла вперед.

Таким чином, українка перервала переможну серію із семи матчів поспіль. Минулого тижня Катаріна стала переможницею ґрунтового турніру серії ITF W60 у Брешії.

Раніше в чвертьфінал турніру WTA 125 у Хорватії пробилася Катерина Байндл.

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