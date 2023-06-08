Гвоздик назвав боксера, з яким планує провести наступний бій

Колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) заявив, що у його планах бій проти непереможеного британського проспекта Джошуа Буатсі.

"Я б хотів побоксувати з Джошуа Буатсі, адже він перший номер рейтингу WBA. Зараз є такий план - рухатися саме в цьому напрямку. Подивимося, як воно буде. Здається, я там шостий. Я в топ-10.

Скільки мені потрібно провести боїв, щоб бути психологічно готовим до титульного поєдинку? Важко відповісти, але якщо це буде Буатсі, і я його пройду, якщо це буде елімінатор, то, звісно, в наступному бою я буду готовий боксувати за титул", - сказав Гвоздик в інтерв'ю YouTube-каналу "Два Боковых".

Нагадаємо, після дострокової перемоги над четвертим номером рейтингу WBA Річардом Болотником (19-7-1, 8 КО) українець злетів аж на 9 місце рейтингу за версією журнала The Ring у напівважкій вазі.