The Ring повернув Гвоздика до топ-10 свого рейтингу

Українець провів два поєдинки після повернення.

Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів.

Зазначимо повернення до топ-10 у напівважкій вазі к

олишнього чемпіона світу за версією WBC Олександра Гвоздика (18-1, 14 КО).

Після дострокової перемоги над четвертим номером рейтингу WBA Річардом Болотником (19-7-1, 8 КО) українець злетів аж на 9 місце рейтингу.

Рейтинг The Ring у напівважкій вазі:

Дмитро Бівол (Росія) Артур Бетербієв (Росія) Каллум Сміт (Велака Британія) Хільберто Рамірес (Мексика) Джо Сміт-молодший (США) Ентоні Ярд (Велика Британія) Джошуа Буатсі (Велика Британія) Ден Азіз (Велика Британія) Олександр Гвоздик (Україна) Міхаель Ейферт (Німеччина).

Нагадаємо, Гвоздик у першому бою після повернення в бокс переміг за очками мексиканця Жозуе Обандо.