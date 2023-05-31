The Ring повернув Гвоздика до топ-10 свого рейтингу

Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів.
Зазначимо повернення до топ-10 у напівважкій вазі к
олишнього чемпіона світу за версією WBC Олександра Гвоздика (18-1, 14 КО).
Після дострокової перемоги над четвертим номером рейтингу WBA Річардом Болотником (19-7-1, 8 КО) українець злетів аж на 9 місце рейтингу.
Рейтинг The Ring у напівважкій вазі:
- Дмитро Бівол (Росія)
- Артур Бетербієв (Росія)
- Каллум Сміт (Велака Британія)
- Хільберто Рамірес (Мексика)
- Джо Сміт-молодший (США)
- Ентоні Ярд (Велика Британія)
- Джошуа Буатсі (Велика Британія)
- Ден Азіз (Велика Британія)
- Олександр Гвоздик (Україна)
- Міхаель Ейферт (Німеччина).
Нагадаємо, Гвоздик у першому бою після повернення в бокс переміг за очками мексиканця Жозуе Обандо.