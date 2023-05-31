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The Ring повернув Гвоздика до топ-10 свого рейтингу

Українець провів два поєдинки після повернення.

The Ring повернув Гвоздика до топ-10 свого рейтингу
Олександр Гвоздик
Фото: Facebook

Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів.

Зазначимо повернення до топ-10 у напівважкій вазі к

олишнього чемпіона світу за версією WBC Олександра Гвоздика (18-1, 14 КО).

Після дострокової перемоги над четвертим номером рейтингу WBA Річардом Болотником (19-7-1, 8 КО) українець злетів аж на 9 місце рейтингу.

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Рейтинг The Ring у напівважкій вазі:

  1. Дмитро Бівол (Росія)
  2. Артур Бетербієв (Росія)
  3. Каллум Сміт (Велака Британія)
  4. Хільберто Рамірес (Мексика)
  5. Джо Сміт-молодший (США)
  6. Ентоні Ярд (Велика Британія)
  7. Джошуа Буатсі (Велика Британія)
  8. Ден Азіз (Велика Британія)
  9. Олександр Гвоздик (Україна)
  10. Міхаель Ейферт (Німеччина).

Нагадаємо, Гвоздик у першому бою після повернення в бокс переміг за очками мексиканця Жозуе Обандо. 

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