Мудрик потрапив до трійки найшвидших гравців АПЛ сезону-2022/23

Зимове придбання клубу "Челсі" Михайло Мудрик потрапив до топ-3 найшвидших гравців за підсумками сезону-2022/23 Англійської прем'єр-ліги.
В одному з матчів чемпіонату Англії україньський вінгер розвинув максимальну швидкість 36,63 км/год.
Трохи швидше виявився півзахисник "Ноттінгем Форест" Бреннан Джонсон - 36,70 км/год.
А поза конкуренцією та переможцем номінації став фланговий захисник чемпіона Англії клубу "Манчестер Сіті" Кайл Волкер - 37,31 км/год.
Найшвидші гравці АПЛ:
37.31 - Which players recorded the highest top speeds in the Premier League in 2022-23?— OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2023
37.31 km/h - Kyle Walker
36.70 km/h - Brennan Johnson
36.63 km/h - Mykhailo Mudryk
36.61 km/h - Anthony Gordon
36.53 km/h - Darwin Núñez
Guardian. pic.twitter.com/fvTKr6Rnhe