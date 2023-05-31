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Мудрик потрапив до трійки найшвидших гравців АПЛ сезону-2022/23

Приклад українця показав, що швидкість у Прем'єр-лізі вирішує багато, але не все.

Мудрик потрапив до трійки найшвидших гравців АПЛ сезону-2022/23
Михайло Мудрик
Фото: EPA/UPG

Зимове придбання клубу "Челсі" Михайло Мудрик потрапив до топ-3 найшвидших гравців за підсумками сезону-2022/23 Англійської прем'єр-ліги.

В одному з матчів чемпіонату Англії україньський вінгер розвинув максимальну швидкість 36,63 км/год.

Трохи швидше виявився півзахисник "Ноттінгем Форест" Бреннан Джонсон - 36,70 км/год.

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А поза конкуренцією та переможцем номінації став фланговий захисник чемпіона Англії клубу "Манчестер Сіті" Кайл Волкер - 37,31 км/год.

Найшвидші гравці АПЛ:

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