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Одиночний розряд Roland Garros залишила ще одна українка

Катарина Байндль програла Ользі Данилович.

Одиночний розряд Roland Garros залишила ще одна українка
Катарина Байндль
Фото: btu.org.ua

У першому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Катарина Байндль (WTA, 83) нічого не зуміла протиставити Ользі Данилович (WTA, 105) з Сербії – 3:6, 2:6.

Це була перша очна зустріч між тенісистками.

Нагадаємо, що також після першого раунду Roland Garros зачохлили ракетки українки Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

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У ці хвилини на корт виходить ще одна українка Леся Цуренко (WTA, 66), яка у протистоянні з чешкою Барборою Крейчиковою (WTA, 13) намагатиметься скласти компанію Еліні Світоліній у другому колі турніру.

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