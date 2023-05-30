Одиночний розряд Roland Garros залишила ще одна українка

У першому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Катарина Байндль (WTA, 83) нічого не зуміла протиставити Ользі Данилович (WTA, 105) з Сербії – 3:6, 2:6.

Це була перша очна зустріч між тенісистками.

Нагадаємо, що також після першого раунду Roland Garros зачохлили ракетки українки Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

У ці хвилини на корт виходить ще одна українка Леся Цуренко (WTA, 66), яка у протистоянні з чешкою Барборою Крейчиковою (WTA, 13) намагатиметься скласти компанію Еліні Світоліній у другому колі турніру.