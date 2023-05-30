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Ломаченко назвав свій варіант рахунку у поєдинку з Хейні

Василь це зробив після перегляду бою.

Ломаченко назвав свій варіант рахунку у поєдинку з Хейні
Фото: EPA/UPG

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-3, 11 KO) заявив, що після перегляду його бою проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 KO), який відбувся минулими вихіднимі у Лас-Вегасі, він упевнений, що виграв цей поєдинок.

"Я подивився повтор нашого бою, і мій рахунок був 8-4. Це суб'єктивна думка, але реальний рахунок близький до 7-5", - наводить слова боксера Boxing News 24.

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При цьому українець упевнений, що американець боїться давати йому матч-реванш, тому що він знає, що програв їхній бій, і Хейны не хоче знову стикатися з Ломаченком, щоб бути переможеним.

Нагадаємо, Хейні виграв одноголосним рішенням суддів, хоча довкола цього у було багато суперечок.

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