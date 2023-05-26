WBC зберегла перший номер рейтингу Ломаченка

Поразка не вплинула на статус українця.

Всесвітня боксерська рада (WBC) оновила рейтинги легкої ваги, зберігши за Василем Ломаченком перший номер організації, незважаючи на поразку від Девіна Хейні, повідомляє sport.ua.

Раніше менеджер українця Егіс Клімас просив основні чотири організації (WBA, WBO, WBC та IBF) зробити Ломаченка першим номером, щоб український боксер міг претендувати на реванш з Хейні після спірної поразки.

Топ-3 слідом за Ломаченком замикають Шакур Стівенсон та Ісаак Крус.

У рейтингу WBA та IBF "Лома" йде 3-м, а у рейтингу WBO – 1-м.