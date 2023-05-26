Італія дозволила російським та білоруським спортсменам взяти участь у ЧС-2023

Італія дозволила російським і білоруським атлетам виступати на чемпіонаті світу-2023 з фехтування, який пройде в Мілані з 22 по 30 липня, повідомляє suspilne.media.

Додамо, що до ЧС-2023 допущені 11 спортсменів з цих країн, хоча в первісному списку було 39 осіб – інші не пройшли перевірку.

"Обмеження й зобов'язання, які до них застосовуються, були настільки прискіпливими до росіян та білорусів, що з 39 спортсменів, які подавали заявки на чемпіонат, лише 11 зможуть змагатися. До всього, (ці фехтувальники) не перебувають на чолі рейтингів", - заявив президент Національного олімпійського комітету Італії Джованні Малаго.

У березні Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила росіянам та білорусам повернутися до індивідуальних турнірів у нейтральному статусі. Згодом Міжнародний олімпійський комітет (МОК) радив усім спортивним федераціям допустити атлетів з двох країн до своїх змагань.