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Рішення про усунення росіян та білорусів від турнірів не є політичним, - глава IIHF

Збірні цих країн пропускають світову першість другий рік поспіль.

Рішення про усунення росіян та білорусів від турнірів не є політичним, - глава IIHF
Люк Тардіф
Фото: insidethegames

Рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF), пов'язані з Росією та Білорусією, не є політичними, заявив президент організації Люк Тардіф під час щорічного Конгресу IIHF у фінському Тампере.

"Всі рішення, ухвалені радою IIHF, спрямовані на захист змагань та делегатів Росії, Білорусії. Ці рішення не є політичними. Ми не дозволимо перетворювати обговорення на політичні дебати.

Ми говоритимемо про змагання, спорт, хочу запевнити, що ми не приймаємо жодного політичного тиску", - підкреслив Тардіф.

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Глава IIHF також заявив, що рішення щодо виступу збірних Росії та Білорусії на турнірах під егідою організації в майбутньому буде ухвалено у березні наступного року.

Нагадаємо, Рада IIHF навесні 2022 року ухвалила рішення про перенесення чемпіонату світу 2023 року з Санкт-Петербурга до Тампере та Риги. При цьому збірні Росії та Білорусії через санкції IIHF пропускають другу світову першість поспіль.

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