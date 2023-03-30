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У збірну Латвії не викликатимуть на ЧС хокеїстів із КХЛ

Як мінімум два хокеїсти не отримають виклик до збірної.

У збірну Латвії не викликатимуть на ЧС хокеїстів із КХЛ

Федерація хокею Латвії не викликатиме гравців Континентальної хокейної ліги (КХЛ) до національної команди для участі на чемпіонаті світу-2023.

"Калніньш та Єлісєєв не будуть викликані до збірної Латвії для підготовки до чемпіонату світу-2023", - цитує генерального секретаря організації Робертса Плужейтса xsport.ua.

Нагадаємо, голкіпер Яніс Калніньш виступає за хабарівський "Амур", нападник Микола Єлісєєв – за владивостокський "Адмірал".

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Раніше Федерація хокею Словаччини також відмовилася викликати гравців із КХЛ на ЧС.

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