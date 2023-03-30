У збірну Латвії не викликатимуть на ЧС хокеїстів із КХЛ

Як мінімум два хокеїсти не отримають виклик до збірної.

Федерація хокею Латвії не викликатиме гравців Континентальної хокейної ліги (КХЛ) до національної команди для участі на чемпіонаті світу-2023.

"Калніньш та Єлісєєв не будуть викликані до збірної Латвії для підготовки до чемпіонату світу-2023", - цитує генерального секретаря організації Робертса Плужейтса xsport.ua.

Нагадаємо, голкіпер Яніс Калніньш виступає за хабарівський "Амур", нападник Микола Єлісєєв – за владивостокський "Адмірал".

Раніше Федерація хокею Словаччини також відмовилася викликати гравців із КХЛ на ЧС.