Латвія замінила прапори Білорусі і Росії на чемпіонаті світу з хокею і прибрала прапор Міжнародної федерації хокею

Мер Риги Мартіньш Стакіс прокоментував своє рішення замінити державний прапор Білорусі в центрі міста, а також прибрати прапор Міжнародної федерації хокею (IIHF).

"На прохання пана Фазеля (Рене Фазель - президент IIHF, - прим. LB.ua) ми прибираємо прапори міжнародних конфедерацій, - цитує Стакіса "Спорт-Экспресс". - У цій ситуації мовчати і вдавати, що нічого не відбувається, просто отримувати задоволення від хокею - для мене це було б неприйнятно. Я люблю хокей, але спорт не повинен використовуватися для маскування злочинів".

24 травня IIHF відправила лист мерові Риги з приводу ситуації із заміною білоруського прапора на чемпіонаті світу. У відповідь 25 травня Стакіс повідомив у Twitter, що було вирішено також прибрати прапор IIHF.

"Ми відправили лист меру Риги, - заявив президент IIHF. - Це неприйнятно для нас. На арені ми не будемо міняти прапори. І ми попросимо прибрати прапори чемпіонату світу і IIHF з тих позицій, де в Ризі поміняли прапори".

Раніше мер разом з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичсом на ЧС з хокею замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий, який був офіційним у 1991-1995 роках.

Крім того, влада Риги прибрала з центральної площі латвійської столиці прапор Росії. Там були розміщені прапори всіх країн-учасниць ЧС. Тепер на площі є прапор Олімпійського комітету Росії.

Нагадаємо, через санкції з боку Всесвітнього антидопінгового агентства Росію відсторонили від великих спортивних змагань на два роки. Збірна виступає на турнірі під символікою ОКР.