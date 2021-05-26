У Білорусі можуть відібрати ще один спортивний форум через політичну обстановку

На червень в Мінську заплановано чемпіонат Європи з велоспорту.

Федерація велоспорту Німеччини відмовляється брати участь в чемпіонаті Європи на треку в Мінську через посадку літака Ryanair на минулих вихідних, повідомляє офіційний сайт німецької велофедераціі.

Німецька сторона вже зв'язалася з Європейською асоціацією велосипедистів (ECF) і повідомила про свої наміри.

Німеччина наполягає на перенесенні змагань з Білорусі в іншу країну. У найближчий четвер ECF прийме рішення по чемпіонату на засіданні в Лозанні.

Чемпіонат Європи на треку повинен пройти в Мінську з 23-27 червня.

Раніше Білорусь вже втратила чемпіонати світу з хокею, п'ятиборства, а також командного чемпіонату Європи з настільного тенісу. Нещодавно з Білорусі перенесли етап Кубка світу з біатлону.

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину.