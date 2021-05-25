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Збірна України з легкої атлетики пропустить ЧЄ через ковід у тренувальному таборі

Захворіли двоє спортсменів.

Збірна України з легкої атлетики пропустить ЧЄ через ковід у тренувальному таборі
Фото: silesia21.com

Збірна України з легкої атлетики пропустить командний чемпіонат Європи, який відбудеться у Польщі 29-30 травня, через ковід.

На сайті Федерації легкої атлетики повідомляється, що під час навчально-тренувального збору коронавірусну хворобу виявили у бігуна Станіслава Коваленка та стрибуна в довжину Ігоря Гончара.

Оскільки спортсмени перебували в тісному контакті з іншими учасниками збору, є ризик розповсюдження інфекції також серед них.

"Інкубаційний період триває від п’яти до дванадцяти днів і ознаки хвороби можуть проявитися якраз у дорозі. Ми не можемо наражати на небезпеку ні нашу команду, ні інші збірні. Більше того, якби чийсь тест у Польщі виявився позитивним, на ізоляцію могли залишити всю команду. У такому разі у атлетів випало б близько двох тижнів з тренувального процесу, що перед Олімпійськими іграми категорично неприпустимо", - пояснив рішення збірної головний тренер Вячеслав Тиртишник.

Україна попросила Європейську легкоатлетичну асоціацію у зв'язку з форс-мажором зберегти за Україною місце в суперлізі на наступний командний чемпіонат Європи.

Командні чемпіонати з легкої атлетики проводяться раз на два роки в кількох дивізіонах. Збірна України повинна була виступати в найвищому з них - суперлізі - разом з Францією, Німеччиною, Великобританією, Італією, Польщею, Португалією та Іспанією.

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