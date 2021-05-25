Ексголовного тренера "Динамо" призначено першим віцепрезидентом Української асоціації футболу

Легенду "Динамо" Олексія Михайличенка призначено першим віцепрезидентом Української асоціації футболу.

"Дуже вдячний, що Конгрес одностайно підтримав кандидатуру Олексія Михайличенка на посаду першого віцепрезидента. Олексій Олександрович, серед іншого, буде займатися і нашими олімпійськими збірними.

Ми ставимо за мету вперше потрапити на Олімпійські ігри, і досвід олімпійського чемпіона з футболу повинен нам у цьому допомогти. У нашій країні є чемпіони світу та Європи з футболу, але немає переможців Олімпійських ігор", - цитує президента УАФ Андрія Павелка пресслужба організації.

Крім того, в керівництві УАФ відбулися ще деякі зміни.

Віцепрезидентами УАФ обрано Василя Орлецького і Юрія Голіка, а президент "Колоса" Андрій Засуха, глава ПФЛ Олександр Каденко та наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань стали членами виконкому організації.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон сеульської Олімпіади-1988 у складі збірної СРСР і віцечемпіон Європи того самого року Михайличенко свого часу тренував "Динамо", а пізніше працював у структурі київського клубу на посаді спортивного директора.