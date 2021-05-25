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Ексголовного тренера "Динамо" призначено першим віцепрезидентом Української асоціації футболу

Олексій Михайличенко став футбольним функціонером.

Ексголовного тренера "Динамо" призначено першим віцепрезидентом Української асоціації футболу
Андрій Павелко і Олексій Михайличенко
Фото: УАФ

Легенду "Динамо" Олексія Михайличенка призначено першим віцепрезидентом Української асоціації футболу.

"Дуже вдячний, що Конгрес одностайно підтримав кандидатуру Олексія Михайличенка на посаду першого віцепрезидента. Олексій Олександрович, серед іншого, буде займатися і нашими олімпійськими збірними.

Ми ставимо за мету вперше потрапити на Олімпійські ігри, і досвід олімпійського чемпіона з футболу повинен нам у цьому допомогти. У нашій країні є чемпіони світу та Європи з футболу, але немає переможців Олімпійських ігор", - цитує президента УАФ Андрія Павелка пресслужба організації.

Крім того, в керівництві УАФ відбулися ще деякі зміни.

Віцепрезидентами УАФ обрано Василя Орлецького і Юрія Голіка, а президент "Колоса" Андрій Засуха, глава ПФЛ Олександр Каденко та наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань стали членами виконкому організації.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон сеульської Олімпіади-1988 у складі збірної СРСР і віцечемпіон Європи того самого року Михайличенко свого часу тренував "Динамо", а пізніше працював у структурі київського клубу на посаді спортивного директора.

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