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У збірній Іспанії на Євро-2020 немає жодного гравця "Реала"

"Фурія Роха" оголосила склад.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у Євро-2020.

Усього у "Фурію Роху" викликали 24 гравців при 26 можливих.

Зазначимо, що в складі немає жодного представника мадридського "Реала", в тому числі і капітана збірної Серхіо Рамоса.

На груповому етапі чемпіонату Європи Іспанія зіграє зі Швецією, з Польщею і зі Словаччиною.

Євро-2020 стартує 11 червня і триватиме до 11 липня. Торік континентальну першість довелося перенести через пандемію коронавірусу.

Збірна Португалії захищатиме титул чемпіона.

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