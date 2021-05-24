У збірній Іспанії на Євро-2020 немає жодного гравця "Реала"

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у Євро-2020.

Усього у "Фурію Роху" викликали 24 гравців при 26 можливих.

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!



🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020.



💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

Зазначимо, що в складі немає жодного представника мадридського "Реала", в тому числі і капітана збірної Серхіо Рамоса.

На груповому етапі чемпіонату Європи Іспанія зіграє зі Швецією, з Польщею і зі Словаччиною.

Євро-2020 стартує 11 червня і триватиме до 11 липня. Торік континентальну першість довелося перенести через пандемію коронавірусу.

Збірна Португалії захищатиме титул чемпіона.