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"Лілль" перервав 9-річну гегемонію ПСЖ і "Монако" в чемпіонаті Франції

Les Dogues учетверте стали чемпіонами Франції.

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Фото: EPA/UPG
"Лілль"

У підсумковому турі Ліги 1 лідер чемпіонату "Лілль" зустрічався на виїзді з "Анже".

Для завоювання титулу підопічним Крістофа Галтьє потрібна була тільки перемога, і вони її досягли - 2:1.

Дуже допоміг "догам" швидкий гол, автором якого на 10-й хвилині став Джонатан Девід. На останній хвилині першого тайму рахунок подвоїв Бурак Їлмаз, який реалізував пенальті.

Лише на 90+2 хвилині господарі скоротили своє відставання в рахунку.

У підсумку "Лілль" на 1 очко випередив ПСЖ і учетверте в історії виграв чемпіонат.

Огляд матчу "Анже" - "Лілль".

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