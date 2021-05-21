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Гарні новини для Усика: реванш Ф'юрі і Вайлдера попередньо призначений на 24 липня

І погані - для Джойса.

Гарні новини для Усика: реванш Ф'юрі і Вайлдера попередньо призначений на 24 липня
Олександр Усик
Фото: boxingscene.com

Володар поясу WBС у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) і ексчемпіон Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) погодили умови свого третього бою, повідомляє ESPN.

Згідно з попередніми домовленостями, бій призначений на 24 липня, місце проведення - Лас-Вегас. Альтернативна дата поєдинку - 14 серпня.

Контракт на бій повинен бути підписаний в найближчі дні. При цьому 60% гонорару від реваншу отримає Ф'юрі.

Нагадаємо, арбітраж ухвалив провести третій бій між Ф'юрі і Вайлдером не пізніше 15 вересня цього року.

Таким чином, зривається бій за звання абсолютного чемпіона світу між Ф'юрі і володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Напередодні Всесвітня боксерська організація (WBO) наказала команді Джошуа підтвердити протягом 48 годин можливість проведення бою з Ф'юрі.

В іншому разі керівництво WBO призначить бій Джошуа проти обов'язкового претендента, яким є Олександр Усик (15-0, 12 КО).

У той же час, швидше за все бій між українцем і британським боксером Джо Джойсом не відбудуться.

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