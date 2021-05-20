Романчук виграв "золото" чемпіонату Європи на дистанції 1500 метрів вільним стилем

Для Михайла це перша медаль на цьому ЧЄ.

Михайло Романчук з результатом 14:39,89 хвилини став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Українець більш ніж на три секунди випередив срібного призера італійця Грегоріо Палтріньєрі (14:42,91), "бронза" - у його співвітчизника Доменіко Ачеренци (14:54,36).

Для Романчука "золото" в Будапешті стало третім у кар'єрі на чемпіонатах Європи. Нагадаємо, на ЧЄ-2018 у Глазго Михайло став чемпіоном на дистанції 400 і 800 метрів вільним стилем.

Крім того, Романчук є чемпіоном Європи на тій самій дистанції, але на короткій воді.

"Я дуже задоволений цим результатом, особливо тому, що два роки не плавав на 1500 метрів. Я дуже задоволений цим, ми виконали велику роботу, але ще багато що належить зробити, щоб бути найкращими в цій сфері", - заявив українець після запливу.