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Романчук виграв "золото" чемпіонату Європи на дистанції 1500 метрів вільним стилем

Для Михайла це перша медаль на цьому ЧЄ.

Романчук виграв "золото" чемпіонату Європи на дистанції 1500 метрів вільним стилем
Михйло Романчук
Фото: glavcom.ua

Михайло Романчук з результатом 14:39,89 хвилини став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Українець більш ніж на три секунди випередив срібного призера італійця Грегоріо Палтріньєрі (14:42,91), "бронза" - у його співвітчизника Доменіко Ачеренци (14:54,36).

Для Романчука "золото" в Будапешті стало третім у кар'єрі на чемпіонатах Європи. Нагадаємо, на ЧЄ-2018 у Глазго Михайло став чемпіоном на дистанції 400 і 800 метрів вільним стилем.

Крім того, Романчук є чемпіоном Європи на тій самій дистанції, але на короткій воді.

"Я дуже задоволений цим результатом, особливо тому, що два роки не плавав на 1500 метрів. Я дуже задоволений цим, ми виконали велику роботу, але ще багато що належить зробити, щоб бути найкращими в цій сфері", - заявив українець після запливу.

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