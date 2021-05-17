Після першого тижня Чемпіонату Європи з водних видів спорту Україна займає третє місце в медальному заліку

На Чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який 10 травня стартував у Будапешті, розіграно всі комплекти медалей в артистичному плаванні, стрибках у воду і плаванні на відкритій воді.

За підсумками першого тижня турніру Україна займає третє місце в медальному заліку з 11 медалями: 5 золотих, 4 срібні і 2 бронзові.

Попереду тільки команди Росії (11-4-5) і Італії (5-5-7).

Німеччина також завоювала 11 медалей, з яких 5, як і в українців, золоті. Але Україна завоювала на дві срібні медалі більше.

Головні постачальниці медалей в українську скарбничку - представниці артистичного (синхронного) плавання. Результат збірної України на ЧЄ-2021 - 4 "золота" і 4 "срібла".

Усього на Євро-2021 в артистичному плаванні було розіграно 10 комплектів нагород, Україна виступала у восьми дисциплінах (не брала участі тільки в змішаних змаганнях) й у всіх піднялася на подіум.

З цього тижня в столиці Угорщини починаються змагання з плавання - будуть розіграні 43 комплекти нагород.

Завершиться ЧЄ 23 травня.