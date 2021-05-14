Україна виграла друге "золото" на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

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Скарбничка збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить в угорській столиці, поповнилася п'ятою медаллю, і другою золотою.

Наші спортсменки стали володарками першого місця по артистичному плаванні в комбінації - 94,7 бали.

Україна в цьому виді програми представили Марина і Владислава Алексєєва, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко (запасні Софія Мацієвська і Анна Носова).

Друге місце завоювала Греція (89,1), а "бронза" дісталася Білорусі (86,0667).

Додамо, що для Федіної ця медаль також вже п'ята на нинішній першості. Раніше Марта завоювала дві медалі в сольних програмах ("золото" в технічній і "срібло" в довільній програмі), а також здобула два "срібла" в командному артистичному плаванні в технічній програмі і в дуеті с Анастасією Савчук.