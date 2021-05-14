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"Динамо" в день свого заснування виграло Кубок України

І зробило требл.

Фото: ФК "Динамо"

У Тернополі відбувся фінал Кубка України, в якому зустрівся чемпіон і бронзовий призер минулого сезону "Динамо" і "Зоря" відповідно.

Матч завершився мінімальною перемогою киян - 1:0.

Судячи з характеру поєдинку, "Зоря" прагнула довести справу до серії пенальті і підопічним Віктора Скрипника це майже вдалося. Матч в основний час завершився нульовою нічиєю. Однак в додаткові півгодини динамівці дотиснули суперника.

Переможний гол на рахунку Віктора Циганкова.

На 98-й хвилині в штрафну суперника увірвався Жерсон Родрігеш і зробив простріл на Віталія Буяльського, який елегантним рухом залишив м'яч Циганкову. Віктору залишалося з лінії воротарського лише не промахнутися по воротах.

На 2-й доданій до першого екстра-тайму хвилині він же міг зняти всі питання про переможця матчу, але не реалізував пенальті - блискуче зіграв Нікола Василь.

Але і цього результату було досить "Динамо", щоб утринадцяте завоювати Кубок України і за цим показником наздогнати "Шахтар".

Таким чином, в день заснування клубу - 13 травня 1927 року є днем реєстрації статуту Київського пролетарського спортивного товариства "Динамо" - кияни удруге в своїй історії зробили своєрідний требл - стали чемпіонами України, завоювали Кубок і Суперкубок України.

Раніше вони вигравали всі турніри в сезоні-2006/07, коли команду очолював Анатолій Дем'яненко.

Огляд матчу "Динамо" - "Зоря".

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