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Екскапітан "Манчестера Юнайтед" завершив кар'єру

Антоніо Валенсія "повісив бутси на цвях".

Екскапітан "Манчестера Юнайтед" завершив кар'єру
Антоніо Валенсія вручає футболку МЮ президенту Эквадору Ленін Морено
Фото: EPA/UPG

Колишній капітан "Манчестера Юнайтед" Антоніо Валенсія оголосив про завершення кар'єри.

Еквадорець в Instagram опублікував пост, в якому розповів про причини того, чому вирішив "повісити бутси на цвях" і подякував людям за підтримку.

"Я ніколи не забуду, що пережив на "Олд Траффорд". Я ніколи не забуду ні одного гола, жодного трофея і чудових фанатів. Я не думав, що цей момент настане в самий найближчий час, але моє тіло говорить інакше.

Я оголошую про завершення футбольної кар'єри. Я дякую всім, хто був частиною моєї кар'єри і мого життя ", - написав Валенсія.

Нагадаємо, Валенсія виступав за "Манчестер Юнайтед" з 2009 по 2019 рік. За цей час він під керівництвом Алекса Фергюсона став дворазовим чемпіоном Англійської прем'єр-ліги, граючи за команду Луї ван Галя Антоніо став володарем Кубка Англії, а під керівництвом Жозе Моуріньо колумбієць разом з "червоними дияволами" виграв ще три трофеї - Кубок ліги, Суперкубок Англії і Лігу Європи.

Його останнім клубом був мексиканський "Керетаро".

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