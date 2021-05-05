Моуріньо платитимуть зарплату два клуби одночасно

Жозе отримуватиме гроші і в "Тоттенгемі", і в "Ромі".

Фото: EPA/UPG Аrrivederci Tottenham е сiao Roma

Раніше повідомляли, що новим головним тренером "Роми" в наступному сезоні стане Жозе Моуріньо.

Стало відомо і про оклад португальця в римському клубі - 7,5 млн євро (після оподаткування), повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Також через дострокове розірвання контракту до літа 2022 року Моуріньо ще отримуватиме зарплату в "Тоттенгемі", яка відповідатиме різниці між його зарплатою в Лондоні (16 млн євро) і Римі.

Нагадаємо, Моуріньо звільнили з "Тоттенгема" у квітні за незадовільні результати.

У 58-річного португальця вже є досвід роботи в Серії А. Зокрема, з "Інтером" Жозе виграв своєрідний покер у 2010 році - став чемпіоном і володарем Кубка Італії, виграв Лігу чемпіонів і Клубний чемпіонат світу.