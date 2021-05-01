Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов завершив кар'єру в 32 роки

Тенісист через травму кисті не грав з 2018 року.

Фото: EPA/UPG

Український тенісист Олександр Долгополов завершив кар'єру в 32 роки через проблеми з кистю.

"Друзі, хочу оголосити що завершую спортивну кар'єру!" - написав Долгополов у своєму інстаграмі 1 травня.

"Це була надзвичайна подорож довжиною у все моє свідоме життя. На жаль, за кілька років, через ряд операцій на кисті, я не зміг повернутися на той рівень, який потрібен для виступів там, де я себе бачу, а грати з обмеженнями і болем, не бачу сенсу. Спасибі всім, хто підтримував і вболівав, так само й тим, хто не сильно радів успіхам, ви відмінно мотивували", - заявив він.

Долгополов виступав на професійному рівні з 2006 року, вигравши 221 матч і програвши 201.

На його рахунку три перемоги в одиночному розряді: у Хорватії в 2011 році, у Вашингтоні в 2012 році і в Буено-Айресі у 2017 році.

Долгополов тривалий час був першою ракеткою України, найвища позиція в чоловічому рейтингу - 13 місце у 2012 році.