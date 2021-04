Лідера "Манчестера Юнайтед" визнано найкращим гравцем півфіналу Ліги Європи

🏅 Bruno Fernandes is rewarded for 𝙏𝙃𝘼𝙏 performance against Roma! 🔥



🌟 Bruno Fernandes

⭐️ Edinson Cavani

⭐️ Nicolas Pépé

⭐️ Raúl Albiol@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL