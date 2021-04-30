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Лідера "Манчестера Юнайтед" визнано найкращим гравцем півфіналу Ліги Європи

Бруну Фернандеш відзначився дублем у матчі проти "Роми"

Півзахисника "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеша визнано найкращим гравцем півфіналів Ліги Європи, повідомляє пресслужба УЄФА.

Португалець відзначився дублем у матчі проти "Роми" (6:2).

На нагороду Бруну випередив свого одноклубника Едінсона Кавані, а також Ніколя Пепе ("Арсенал") і Рауля Альбіоля ("Вільярреал").

Додамо, що другий півфінал "Вільярреал" - "Арсенал" закінчився перемогою іспанської команди - 2:1.

Матчі-відповіді півфіналу ЛЄ відбудуться 6 травня.

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