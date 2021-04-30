Лідера "Манчестера Юнайтед" визнано найкращим гравцем півфіналу Ліги Європи

Бруну Фернандеш відзначився дублем у матчі проти "Роми"

Півзахисника "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеша визнано найкращим гравцем півфіналів Ліги Європи, повідомляє пресслужба УЄФА.

🏅 Bruno Fernandes is rewarded for 𝙏𝙃𝘼𝙏 performance against Roma! 🔥



🌟 Bruno Fernandes

⭐️ Edinson Cavani

⭐️ Nicolas Pépé

⭐️ Raúl Albiol@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 30, 2021

Португалець відзначився дублем у матчі проти "Роми" (6:2).

На нагороду Бруну випередив свого одноклубника Едінсона Кавані, а також Ніколя Пепе ("Арсенал") і Рауля Альбіоля ("Вільярреал").

Додамо, що другий півфінал "Вільярреал" - "Арсенал" закінчився перемогою іспанської команди - 2:1.

Матчі-відповіді півфіналу ЛЄ відбудуться 6 травня.