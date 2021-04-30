"Манчестер Юнайтед" повторив рекорд "Реала" в єврокубках, встановлений 57 років тому

Напередодні на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" у рамках першого півфінального матчу Ліги Європи знищив команду Паулу Фонсеки "Рому" - 6:2 - і зробив широкий крок у бік Гданська.
По дублю оформили Едінсон Кавані і Бруну Фернандеш, ще по голу забили Поль Погба і Мейсон Грінвуд. Голи в складі "вовків" на рахунку Лоренцо Пеллегріні і Едіна Джеко.
Тож підлеглі Уле Гуннара Сольск'яєра стали першою командою за останні 57 років, якій вдалося забити шість голів у півфіналі єврокубкового турніру.
Востаннє таке вдавалося мадридському "Реалу" в сезоні-1963/64 в матчі 1/2 фіналу Кубка європейських чемпіонів проти "Цюриха" (6:0).
6 - @ManUtd have scored six goals in a single match in European competition for the first time since netting seven against Roma in April 2007; they are the first side to net as many in a major European semi-final since Real Madrid in the European Cup in May 1964. Fun. #UEL pic.twitter.com/xpRgCbl2Rd— OptaJoe (@OptaJoe) April 29, 2021