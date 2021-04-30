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"Манчестер Юнайтед" повторив рекорд "Реала" в єврокубках, встановлений 57 років тому

Співавтором рекорду виступила "Рома".

&quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Фото: EPA/UPG
"Манчестер Юнайтед"

Напередодні на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" у рамках першого півфінального матчу Ліги Європи знищив команду Паулу Фонсеки "Рому" - 6:2 - і зробив широкий крок у бік Гданська.

По дублю оформили Едінсон Кавані і Бруну Фернандеш, ще по голу забили Поль Погба і Мейсон Грінвуд. Голи в складі "вовків" на рахунку Лоренцо Пеллегріні і Едіна Джеко.

Тож підлеглі Уле Гуннара Сольск'яєра стали першою командою за останні 57 років, якій вдалося забити шість голів у півфіналі єврокубкового турніру.

Востаннє таке вдавалося мадридському "Реалу" в сезоні-1963/64 в матчі 1/2 фіналу Кубка європейських чемпіонів проти "Цюриха" (6:0).

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