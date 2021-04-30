Кавані побив рекорди Мессі і Левандовського в єврокубках

Фото: EPA/UPG Едінсон Кавані

Напередодні "Манчестер Юнайтед" практично забезпечив собі місце у фіналі Ліги Європи, обігравши в першому півфіналі "Рому" - 6:2.

Справжнім ватажком у складі "червоних дияволів" на "Олд Траффорд" став Едінсон Кавані.

Уругвайський форвард оформив дубль і зробив стільки само гольових передач. Таким чином, Едінсон став найстаршим гравцем, який у єврокубках (Лізі чемпіонів або Лізі Європи) зумів набрати 2+2. Кавані зробив це у віці 34 років і 74 днів.

Зазначимо, що раніше аналогічні рекорди належали Роберту Левандовському (31 рік і 353 дні) і Ліонелю Мессі (31 рік і 262 дні).

2 - Edinson Cavani is the oldest player to score two goals and give two assists in Champions League or Europa League (34 years and 74 days). Against Roma he beat the record of Robert Lewandowski against Chelsea (31y 353d) and Leo Messi against Lyon (31y 262d). Experience. pic.twitter.com/aqCBhDkdmN — OptaJavier (@OptaJavier) April 29, 2021

34 - At 34 years and 74 days, Edinson Cavani is the oldest player to score a brace at the semi-final stage or beyond in major European competition since Philip Cocu (34y 187d) for PSV vs Milan in the Champions League semi-finals in 2004-05. Wily. #UEL — OptaJoe (@OptaJoe) April 29, 2021

Крім того, уругваєць відібрав ще один рекорд - у голландця Філіпа Коку, який був найстаршим гравцем, який забивав у півфінальному або фінальному матчі єврокубків. Коку, виступаючи за ПСВ у сезоні-2004/05, засмутив у півфіналі Ліги чемпіонів "Мілан" у віці 34 років і 187 днів.