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Кавані побив рекорди Мессі і Левандовського в єврокубках

Уругваєць відзначився дублем у матчі проти "Роми".

Едінсон Кавані
Фото: EPA/UPG
Едінсон Кавані

Напередодні "Манчестер Юнайтед" практично забезпечив собі місце у фіналі Ліги Європи, обігравши в першому півфіналі "Рому" - 6:2.

Справжнім ватажком у складі "червоних дияволів" на "Олд Траффорд" став Едінсон Кавані.

Уругвайський форвард оформив дубль і зробив стільки само гольових передач. Таким чином, Едінсон став найстаршим гравцем, який у єврокубках (Лізі чемпіонів або Лізі Європи) зумів набрати 2+2. Кавані зробив це у віці 34 років і 74 днів.

Зазначимо, що раніше аналогічні рекорди належали Роберту Левандовському (31 рік і 353 дні) і Ліонелю Мессі (31 рік і 262 дні).

Крім того, уругваєць відібрав ще один рекорд - у голландця Філіпа Коку, який був найстаршим гравцем, який забивав у півфінальному або фінальному матчі єврокубків. Коку, виступаючи за ПСВ у сезоні-2004/05, засмутив у півфіналі Ліги чемпіонів "Мілан" у віці 34 років і 187 днів.

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