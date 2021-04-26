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Власники "Манчестера Юнайтед" озвучили суму, за яку вони готові продати клуб, - ЗМІ

£ 4 млрд копійка в копійку.

Власники "Манчестера Юнайтед" озвучили суму, за яку вони готові продати клуб, - ЗМІ
Джоел і Аврам Глейзери
Фото: EPA/UPG

Сімейство Глейзерів готове попрощатися з "Манчестером Юнайтед" за 4 млрд фунтів, повідомляє fapl.ru з посиланням на Daily Mirror.

Власники "Юнайтед" були серед ініціаторів створення Суперліги - Аврам Глейзер став віцепрезидентом проєкту.

Скандал навколо нового турніру послужив приводом для масової акції протесту фанатів "червоних дияволів" поблизу "Олд Траффорд" - вони вимагали від Глейзерів піти.

Однак американці не поспішають позбуватися активу, придбаного 2005 року за 790 млн фунтів, з якого вони справно отримують дивіденди, незважаючи на постійне зростання величезного боргу клубу.

Тільки 4 млрд фунтів змусять братів Джоела і Аврама Глейзерів, які фактично керують "Юнайтед", продати клуб, стверджує видання, посилаючись на свої джерела.

До слова, Глейзери були абсолютно впевнені, що отримали б зазначену суму, якби проєкт Суперліги не провалився. Тепер знайти такого щедрого інвестора буде складніше.

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